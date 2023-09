Garcia e Pioli nella bufera social, ma per le proprietà non sono a rischio esonero

#Pioliout e #Garciaout. Chi bazzica X, ex Twitter, da sabato sera non ha potuto non imbattersi in questi hashtag presto finiti in tendenza.

Fonte: TMW

#Pioliout e #Garciaout. Chi bazzica X, ex Twitter, da sabato sera non ha potuto non imbattersi in questi hashtag presto finiti in tendenza. L'allenatore del Milan è stato bersagliato di critiche per il quinto derby perso nel 2023: per come l'ha perso, per il non aver chiesto scusa ai tifosi dopo un 5-1 umiliante per il popolo rossonero. "Non sono d'accordo nel chiedere scusa ai tifosi. Secondo te volevamo prendere 5 gol dall'Inter e perdere il derby? Siamo dispiaciuti. Bisogna chiedere scusa quando non fai volutamente qualcosa", ha detto Pioli nel post-gara. Scatenando ancor di più l'ira dei tifosi del Milan.

Risultato diverso ma reazioni simili in casa Napoli dopo il pareggio di Genoa. Sotto di due gol, la squadra campione d'Italia ha trovato il pareggio grazie alle prodezze di Raspadori e Politano, ma il gioco dei partenopei convince sempre meno. Sabato sera molto meglio la squadra di Gilardino: per organizzazione, per approccio alla partita, per cattiveria sulla seconde palle. E' un Napoli che già non sembra più quello dello scorso anno e la sostituzione Kvaratskhelia-Zerbin quando il Napoli era alla ricerca del gol del vantaggio non ha convinto nessuno. Men che meno il georgiano che ha abbandonato il campo con tanto di gesto polemico.

I tifosi dall'alto della loro passione hanno già individuato i colpevoli. Però Milan e Napoli oggi non hanno intenzione di cambiare allenatore, anche perché sabato è appena iniziato un ciclo senza soste fino alla pausa di ottobre. Solo allora, eventualmente, verrà tracciato un primo bilancio.

Gli impegni del Napoli fino alla sosta di ottobre

20 settembre - Sporting Braga-Napoli

24 settembre - Bologna-Napoli

27 settembre - Napoli-Udinese

30 settembre - Lecce-Napoli

3 ottobre - Napoli-Real Madrid

8 ottobre - Napoli-Fiorentina

Gli impegni del Milan fino alla sosta di ottobre

19 settembre - Milan-Newcastle

23 settembre - Milan-Hellas Verona

27 settembre - Cagliari-Milan

30 settembre - Milan-Lazio

04 ottobre - Borussia Dortmund-Milan

07 ottobre - Genoa-Milan