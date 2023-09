Garcia prepara il debutto in Champions contro il Braga: almeno 3 cambi rispetto a Genova

Fonte: ANSA

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

(ANSA) - NAPOLI, 18 SET - L'allenamento del Napoli nel Centro Tecnico di Castel Volturno è stato finalizzato interamente alla messa a punto dell'assetto tattico della squadra impegnata dopodomani sera a Braga nella prima uscita del girone di Champions League con i portoghesi. Tranne Gollini, che ha svolto lavoro differenziato per un lieve problema fisico, tutti gli altri si sono regolarmente allenati, compreso Demme che è rientrato nel gruppo.

Riguardo alla formazione che scenderà in campo, sono quasi certi tre cambiamenti rispetto a quella schierata dall'inizio a Marassi sabato scorso. Olivera dovrebbe prendere il posto di Mario Rui, Politano quello di Elmas, mentre Rrahmani tornerà al fianco di Juan Jesus al centro della difesa. Probabile l'utilizzazione anche di Raspadori. Non è da escludere che l'ex del Sassuolo possa giocare anche dall'inizio ma sicuamente l'allenatore lo manderà in campo nel corso dei 90' di gioco.

Il Napoli si allenerà domani mattina a Castel Volturno e subito dopo la squadra partirà dall'aeroporto di Capodichino per Braga. In Portogallo gli azzurri faranno un sopralluogo sul terreno di gioco dello Stadio Comunale. La conferenza stampa di Rudi Garcia e di uno dei calciatori è fissata per le 19.50 nella sala stampa dell'impianto portoghese. (ANSA).