Garnacho a un passo dal Chelsea! Accordo vicino: voleva i Blues già a gennaio
Tutto torna: il Napoli a gennaio aveva pensato ad Alejandro Garnacho dello United per sostituire Kvaratskhelia. Trattativa infinita e alla fine accordo saltato per le elevate richieste degli agenti. In pratica, però, Garnacho aveva alzato la posta in palio solo perché il suo desiderio era quello di restare in Premier e giocare al Chelsea. Oggi le parti sono vicinissime.
Secondo Fabrizio Romano su X, i due club, Chelsea e United, sono vicinissimi all'accordo, mentre Garnacho ha già l'intesa con i Blues. Insomma, manca davvero poco per la fumata bianca. Nonostante il pressing invernale, il Napoli mai ha avuto concrete chance di convincere l'argentino, il cui desiderio era sempre e solo quello di trasferirsi a Stamford Bridge.
Pubblicità
Notizie
Copertina UfficialeSSC Napoli lancia 'Cafè', la terza maglia 2025-26: foto e dettagli di Redazione Tutto Napoli.net
Le più lette
Prossima partita
23 ago 2025 18:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Sassuolo
|Napoli
In primo piano
Rileggi liveCastel di Sangro, day 14: seduta mattutina, esercitazione tattica e partitelle. Buongiorno in parte in gruppo
Davide BarattoFocusGutierrez è tutto ciò che serve al Napoli: i tre grandi pro del terzino scuola Real
Redazione Tutto Napoli.netRileggi liveNapoli-Girona 3-2 (Di Lorenzo 5', De Bruyne 16', 23', Stuani 34', 42'): finisce qui
Antonio NotoUfficialeNapoli-Girona, annunciate le formazioni: c’è Meret e tridente con Neres a sinistra!
Antonio NotoRileggi livePresentazione squadra: rivivi l'evento con le parole di Conte, Di Lorenzo e Oriali
Fabio TarantinoDe Bruyne a Dazn: "Napoli? Ho deciso due giorni prima di firmare! Tante offerte, decisivo un confronto..."
Antonio NotoRileggi liveCastel di Sangro, 14mila presenze al giorno! Sindaco: "Risultato storico!", pres. Abruzzo: "Polemiche sterili, alimentano razzismo"
Arturo MinerviniRileggi liveMilinkovic-Savic in conferenza: "Da marzo sapevo del Napoli, volevo fortemente venire! Non mi sento né 1° né 2°”
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com