Garnacho a un passo dal Chelsea! Accordo vicino: voleva i Blues già a gennaio

vedi letture

Tutto torna: il Napoli a gennaio aveva pensato ad Alejandro Garnacho dello United per sostituire Kvaratskhelia. Trattativa infinita e alla fine accordo saltato per le elevate richieste degli agenti. In pratica, però, Garnacho aveva alzato la posta in palio solo perché il suo desiderio era quello di restare in Premier e giocare al Chelsea. Oggi le parti sono vicinissime.

Secondo Fabrizio Romano su X, i due club, Chelsea e United, sono vicinissimi all'accordo, mentre Garnacho ha già l'intesa con i Blues. Insomma, manca davvero poco per la fumata bianca. Nonostante il pressing invernale, il Napoli mai ha avuto concrete chance di convincere l'argentino, il cui desiderio era sempre e solo quello di trasferirsi a Stamford Bridge.