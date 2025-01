Ufficiale Garnacho ancora titolare: Amorim lo conferma dal 1' anche in Premier League

Sono ufficiali le formazioni di Fulham-Manchester United, match valido per la 23ª giornata di Premier League. L’allenatore dei Red Devils, Rubén Amorim, schiera ancora una volta dal primo minuto Alejandro Garnacho, che era partito già titolare giovedì in Europa League e con questa fanno quattro titolarità nelle ultime cinque gare. L’attaccante esterno argentino, classe 2004, obiettivo del Napoli per sostituire Khvicha Kvaratskhelia, parte dunque titolare. Di seguito le scelte dei due tecnici:

FULHAM (4-2-3-1): Leno; Castagne, Andersen, Bassey, Robinson; Lukic, Berge; Wilson, Simth-Rowe, Iwobi; Jimenez. Allenatore: Silva

MANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Onana; De Ligt, Maguire, Martinez; Mazraoui, Ugarte, Bruno Fernandes, Dalot; Diallo, Garnacho; Hojlund. Allenatore: Amorim