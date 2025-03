Garnacho, che flop come realizzazioni: è ultimo in Premier per xG

Non è un rimpianto Alejandro Garnacho per i tifosi del Napoli. Non lo è perché l'argentino sta facendo fatica al Manchester United e i numeri lo confermano. Secondo i dati ufficiali rivelati da Whoscored, l'attaccate dello United è ultimo in Premier League in termini di xG, l'ormai nota metrica progettata per quantificare la probabilità che un tiro si traduca in un gol. Il suo è addirittura -4,13.

Ma cosa vuol dire? Significa che su 7,13 tiri, sono appena tre le reti realizzate dal giovanissimo talento dell'albiceleste che il Napoli aveva individuato come possibile erede di Kvara salvo poi avere difficoltà a trovare l'accordo sia col suo club sia con lo stesso entourage del giocatore che chiedeva uno stipendio elevatissimo.