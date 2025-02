Garnacho tra i più imprecisi in Premier: il dato sull'attaccante inseguito dal Napoli

Inseguito dal Napoli per tutto la finestra invernale del mercato, Alejandro Garnacho non sta brillando a quanto precisione al tiro in questa stagione in Premier League.

L'attaccante argentino, infatti, ha il peggiore tasso di conversione di grandi occasioni tra i giocatori ad aver avuto almeno 10 grandi occasioni in Premier in questa stagione (2/14, solo il 14,3%). A riportare il dato statistico su X, l'account vicino alle vicende del Manchester United, centredevils.

🚨🚨| Alejandro Garnacho has the WORST big chance conversion rate of players to have at least 10 big chances in the Premier League this season (2/14 - 14.3%). pic.twitter.com/Qpm7tSIINv