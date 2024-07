Gattuso batte Mourinho: amichevole con rissa tra Hajduk e Fenerbahce

Amichevole di prestigio alla Merkur-Arena di Graz, con due vecchie conoscenze della Serie A protagoniste.

Amichevole di prestigio alla Merkur-Arena di Graz, con due vecchie conoscenze della Serie A protagoniste: l'Hajduk Spalato dell'ex allenatore del Napoli Gennaro Gattuso ha battuto di misura il Fenerbahce di José Mourinho. È finita 1-0 per la squadra croata, grazie alla rete segnata a pochi minuti dalla fine da Durdov.

Non è stata una partita facile da gestire: come riporta Fanatik, gli animi si sono accesi spesso (c'è stata in particolare una rissa scatenata da un alterco tra Livaja e Djiku, che sono venuti alle mani) e i due allenatori sono stati costretti ad entrare in campo per fare da pacieri.