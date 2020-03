Gattuso concede due giorni di riposo: weekend libero per recuperare energie fisiche e mentali

Fino a domani il Napoli continuerà ad allenarsi in quel di Castel Volturno. Il weekend, però, sarà libero per gli azzurri. Come confermato da Sky Sport, Rino Gattuso ha concesso un paio di giorni di riposo alla squadra, utili sia dal punto di vista fisico che da quello mentale. Il Napoli recupererà così le energie, prima di tornare ad allenarsi lunedì prossimo per preparare la sfida di venerdì con l'Hellas Verona.