Gattuso forse senza punte a Parma: Mertens acciaccato e Milik verrà squalificato

Giallo pesante per Arek Milik per un intervento con troppa foga in pressione. Il polacco, a segno subito dopo l'ingresso in campo, era diffidato e quindi salterà la trasferta di Parma. Un problema per Gattuso considerando la botta rimediata da Mertens che potrebbe tenerlo fuori, oltre a Llorente fermo ormai da tempo per infortunio.