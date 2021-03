Gattuso ha avuto paura

Dopo Milan-Napoli e Roma-Napoli, un po' di rabbia resta. Non di certo per queste due partite, in cui il Napoli ha fatto bottino pieno e ha finalmente convinto anche sul piano del gioco. Ma per ciò che poteva essere e non è stato. Rino Gattuso, in sella ormai da 15 mesi abbondanti, conosce bene la sua squadra e lo sa che dispone di un DNA offensivo. E, guarda caso, la squadra ha ricominciato a girare quando - oltre a recuperare alcuni pezzi importanti - è tornata a fare gioco e a non subirlo per poi speculare.

PERCHE' SNATURARSI? - Da fine gennaio a inizio marzo, complice una forte emergenza che ha decimato la squadra, il Napoli si è snaturato. E' tornato a giocare come nei primi giorni dell'era-Gattuso, quando quella squadra ancora non gli apparteneva del tutto. Difesa e contropiede, un gioco speculativo e non propositivo. Una filosofia che non appartiene ad un gruppo che è ormai insieme - chi più, chi meno - da una vita. E che ha sempre preferito un gioco spumeggiante, in virtù dell'enorme tasso tecnico di cui dispone. Nell'emergenza e nelle polemiche, invece, Ringhio (forse anche giustamente) ha avuto paura, perdendo parecchi punti. Ora, per fortuna, con l'infermeria vuota, siamo tornati al passato: il Napoli ora fa quello che sa fare meglio e i risultati si vedono.