Gattuso riparte dalla Saudi Pro League? Dall'Arabia: "Accordo con l'Al Taawoun"

Nuova esperienza in vista per Gennaro Gattuso. L'allenatore calabrese, stando a quanto riferito da Arab News, è pronto a sbarcare in Arabia Saudita. Il portale arabo scrive di un accordo già raggiunto tra il tecnico e l'Al Taawoun, quinta nell'ultima Saudi Pro League a due giornate dalla fine del campionato. Se terminerà in questa posizione il campionato, il prossimo anno giocherebbe la Champions League 2 asiatica, ossia la seconda coppa continentale in Asia.

Gattuso è fermo da febbraio scorso, quando l'Olympique Marsiglia decise di esonerarlo. Nella sua carriera da allenatore l'ex leggenda del centrocampo del Milan ha già vissuto esperienze molto variegate e ha lavorato in ben 7 campionato diversi. In Serie A ha allenato Milan e Napoli, in Serie B Palermo e Pisa, in Svizzera il Sion, in Grecia l'OFI Creta, in Liga il Valencia e infine in Ligue 1 l'Olympique Marsiglia.