Gattuso, subito grane all'Hajduk. Caso Perisic: "Mi ha detto che vuole andarsene"

vedi letture

Una vicenda che intanto non lascia di certo contenti i tifosi dell'Hajduk

Il caso Perisic si arricchisce di nuovi dettagli. Negli scorsi giorni dalla Croazia era giunta la notizia che l'ex Inter fosse stato messo fuori rosa dal tecnico dell'Hajduk di Spalato, Gennaro Gattuso, per non ben specificati motivi disciplinari. Secondo quanto si legge sul portale croato SportSport.ba, l'esterno della Nazionale avrebbe fatto arrabbiare l'ex centrocampista del Milan per il suo atteggiamento.

Intervenuto in conferenza stampa, Gattuso ha spiegato poi la situazione: "20 giorni fa è venuto nel mio ufficio e ha detto che gli sarebbe piaciuto andarsene dall'Hajduk. Se qualcuno non vuole restare allora devo rispettare il resto della squadra, e nello spogliatoio ci sono delle regole che vanno rispettate. Gli ho dato la possibilità di giocare, 20 minuti, 35 minuti, 65 minuti. Se un giocatore esprime il desiderio di andarsene, ciò può portare a pensieri sbagliati. Questa non è una storia chiusa perché lui è ancora qui".

Una vicenda che intanto non lascia di certo contenti i tifosi dell'Hajduk: arrivato nel pieno del suo recupero dal lungo infortunio patito con il Tottenham, Perisic si è rimesso in sesto ed ora i suoi fan gli rinfacciano sui social questo suo cambio di rotta, ora che sta meglio. Tanto che lo stesso Perisic ha deciso di disattivare i commenti sotto ai suoi post su Instagram.