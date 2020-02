Gattuso torna a parlare prima del Torino: domani la conferenza stampa, seguila in diretta su TN

Archiviati il Barcellona e la Champions League, per il Napoli è tempo di pensare di nuovo al campionato e proseguire la striscia positiva delle ultime partite. Sabato al San Paolo arriverà il Torino e, in vista di questo match, domani Gennaro Gattuso tornerà a parlare in conferenza stampa per presentare la gara. Appuntamento alle 13 per l'incontro con i media che, come di consueto, potrete seguire con la diretta di Tuttonapoli.net.