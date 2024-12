Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Canta l'Inter"

"Che lotta in testa, super Thuram è capocannoniere".

Nell'edizione odierna, la Gazzetta dello Sport apre in prima pagina con l'Inter che batte il Como e tiene il passo di Atalanta e Napoli: "Canta l'Inter. Che lotta in testa, super Thuram è capocannoniere". Di spazio al mercato di gennaio: "Juve, Motta ha scelto la formula 5 stelle per la Champions", "Milan, Akliouche e Leweling. Colpi d'ala per Fonseca". Di seguito la prima pagina integrale.