Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Come Dea Comanda! L'Inter guarda in alto..."

L'Atalanta risponde all'Inter e si porta - in attesa della gara tra Napoli e Lazio di domenica sera - al primo posto in solitaria. La prima pagina de La Gazzetta dello Sport è infatti dedicata ad entrambe le squadre nerazzurre del campionato. Nel pomeriggio l'Inter batte a San Siro il Parma per 3-1 grazie alle reti di Dimarco, Barella e Thuram e si porta a -1 dal Napoli e -3 dalla Dea con una gara in meno. Nel big match di serata la squadra di Gasperini batte il Milan per 2-1 e dà risposte ancora più convincenti per lo Scudetto. Primo tempo divertente, dove Morata risponde al vantaggio dell'ex De Katelaere.