Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Conte: eccolo in ritiro con il Napoli (e le sue 5 regole)"

"Conte: eccolo in ritiro con il Napoli (e le sue 5 regole)", scrive così in prima pagina l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, parlando della preparazione estiva degli azzurri con il nuovo tecnico. L'apertura titola: "Juve colpi d'ala. Rivoluzione Motta con Adeyemi e Sancho", in riferimento al calciomercato dei bianconeri. Il commento: "La cessione di Soulé apre almeno ad altri due esterni. C'è il sì del tedesco del Dortmund.

Per l'inglese l'idea del prestito". In taglio basso spazio anche alla finale di Euro 2024 tra Spagna e Inghilterra, in programma stasera alle ore 21.00: "Yamal-Bellingham. chi è il nuovo re". Di seguito la prima pagina integrale.