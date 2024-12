Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Effetto McTominay. Ora Conte ci crede"

"Tutti con te" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola in merito a quanto successo a Edoardo Bove nella gara di ieri sera tra Fiorentina-Inter. Il giocatore è crollato in campo a seguito di un malore. Sono attimi di grande paura allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Giocatori in lacrime, corsa in ospedale e gara rinviata. Si sente male anche la mamma sulle tribune. Il centrocampista viola al momento è in terapia intensiva ma sono "esclusi danni acuti" come ha comunicato la società viola nella serata di ieri. "Effetto McTominay. Ora Conte ci crede" si legge in basso.