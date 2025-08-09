Prima pagina

Gazzetta dello Sport esalta Bonny: "Super gol"

di Arturo Minervini

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport di oggi apre con il titolo "Super Gol", dedicato alla nuova Inter e alla sua vittoria in amichevole, con in evidenza l'attaccante Bonny, decisivo con un 'Super gol' secondo la rosea. In gol anche Lautaro, con la squadra di Chivi che si impone nonostante l'inferiorità numerica. 

Si parla anche di Hojlund e del pressing Milan per l'ex obiettivo del Napoli: il Manchester United apre al prestito, e il club rossonero prova a convincere l’attaccante danese.