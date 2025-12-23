McTominay finisce in un museo: la sua rovesciata nella National Gallery di Edimburgo

Scott McTominay finisce... in un museo! Andiamo con ordine. Il centrocampista del Napoli ha realizzato una splendida rete in rovesciata nella sfida che la sua Scozia ha vinto per 4-2 contro la Danimarca. Ovvero, la sfida che ha consegnato alla Scozia il diritto di tornare a partecipare ad una Coppa del Mondo, 28 anni dopo. E ancora, la sua è stata una rete doppiamente non banale, visto che è stata quella che ha sbloccato la partita. Insomma, la rete di McT è entrata nella memoria collettiva del Paese e nella storia, per bellezza e importanza, così è arrivata una decisione che premia questa storicità del gesto.

Come riporta La Gazzetta dello Sport infatti una foto della rovesciata è stata esposta nella Sala Grande della Scottish National Portrait Gallery di Edimburgo. Più precisamente è stata inserita tra i ritratti di Maria Stuarda e Giacomo IV di Scozia. Un'altra soddisfazione non da poco per il giocatore del Napoli dopo la Supercoppa Italiana vinta con il Napoli: non è così usuale che un calciatore faccia scomodare un museo.