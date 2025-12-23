Ultim'ora

Micheli comincia a lavorare con l'Arsenal: ecco quando si è svincolato dal Napoli

Oggi alle 16:24Notizie
di Pierpaolo Matrone

Nuova esperienza internazionale per Maurizio Micheli. L’ex capo dell’area scouting del Napoli ha ufficialmente iniziato a lavorare all’Arsenal, entrando a far parte del team di reclutamento e osservazione sotto la guida di Andrea Berta.

Tutti i documenti necessari sono stati firmati all’inizio del mese, permettendo così a Micheli di svincolarsi dal Napoli e dare il via a un nuovo capitolo professionale in Premier League, come già concordato tra le parti lo scorso novembre. Per Micheli si tratta di una scelta di crescita e di confronto in uno dei contesti più competitivi del calcio europeo.

