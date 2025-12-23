I dialoghi di Colombo dalla Ref Cam: "Hojlund? Se mi richiamano dal Var cambio decisione"

La finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Bologna, vinta 2-0 dagli azzurri, è stata arbitrata bene Andrea Colombo. Dalla Ref Cam della Lega Serie A emergono diversi momenti significativi, che raccontano uno stile improntato al dialogo e alla gestione preventiva delle tensioni. Già al lancio della monetina con Giovanni Di Lorenzo e Lewis Ferguson, Colombo chiarisce subito il clima: “Ragazzi, ricordatevi il vostro ruolo, eh, parlate con me per qualsiasi cosa ci sono. Ok. La scritta Supercoppa o la coppa? In bocca al lupo”.

Non mancano i richiami, come quello rivolto a Juan Jesus e Santiago Castro dopo proteste eccessive: “Per favore, è una bella partita”. In area, sul duello tra Tommaso Pobega e Scott McTominay, il direttore di gara è netto: “No, non puoi, non puoi. Calma, eh. Ok, per favore, non puoi farlo, è un loro diritto”.

Alle proteste di Jhon Lucumí (“Loro lo fanno di là e non fischi niente”) segue il confronto col VAR su Rasmus Højlund: “Questo è a rischio, eh. A rischio, sì. Forse ti richiamano perché è da solo”. E ancora: “Se mi richiamano vado a cambiare. Non c’è nessun problema”.

Attenzione anche alla tutela dei giocatori: dopo un contrasto su Elif Elmas, Colombo ferma il gioco e spiega a Federico Ravaglia: “Non sta facendo finta, l’ha colpito veramente”. Poi, rivolto all’azzurro: “Guardami, guardami. Hai bisogno o esci? Ce la fai?”.