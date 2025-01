Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Europa eccoci: vincono Inter e Milan"

"Europa eccoci" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola in merito alle italiane in Champions League. Inter e Milan vincono, adesso gli ottavi di finale sono a un passo. Contro lo Sparta Praga i nerazzurri vincono di misura, decide ancora Lautaro. Ora contro il Monaco basta solo un punto.

Per Simone Inzaghi: "non era scontato". Vince anche il Milan grazie alla rete, pesante, di Rafa Leao contro il Girona 1-0 a San Siro. Oggi arriva il nuovo acquisto Walker e intanto l'altro obiettivo di mercato Santiago Gimenez fa doppietta in Champions al Bayern Monaco, con il suo Feyenoord che ha steso i tedeschi 3-0.