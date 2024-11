Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Fate i Diavoli. Ancora out Leao. Sorrentino: Napoli mio"

vedi letture

"Fate i Diavoli. Ancora panchina per Leao" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura sul Milan di scena a Monza quest'oggi. Fonseca carica la squadra in vista del prossimo impegno in campionato alla ricerca del riscatto dopo la sconfitta nello scontro diretto contro il Napoli nel turno infrasettimanale. Ancora panchina iniziale per Rafa Leao.

La Juve a Udine - Spazio anche ai bianconeri di Thiago Motta che sfideranno l'Udinese: "Ci prova Koopmeiners", scrive il quotidiano rosa. Il centrocampista olandese pronto a tornare in campo dal 1' minuto, Motta cerca la vera Juve. E di spalla intervista a Sorrentino: "Napoli mio"