Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Guaio Lobotka. Il Napoli lo perde tre settimane, l’Inter a rischio”

Sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi spazio anche all'infortunio di Stanislav Lobotka: “Guaio Lobotka. Il Napoli lo perde tre settimane, l’Inter a rischio” si legge sulla prima pagina della rosea. Il centrocampista slovacco ha riportato un infortunio muscolare che lo terrà fuori circa 20 giorni. Una tegola pesante per Antonio Conte, che perde il suo regista proprio nel momento in cui il calendario del Napoli si fa intenso: campionato, Champions e la sfida di cartello contro l’Inter.

In apertura intervista esclusiva a Rabiot: "Felice in rossonero". Il centrocampista francese, nuovo simbolo del Milan, si racconta: la felicità per l’approdo in rossonero, la voglia di vincere e l’ambizione di diventare un punto di riferimento. Rabiot non si nasconde: "Il Napoli resta favorito, ma anche noi lotteremo fino alla fine. Abbiamo una rosa competitiva e margini di crescita importanti".