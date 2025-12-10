Prima pagina

Gazzetta dello Sport: “Il Liverpool passa con un rigorino, l’Inter non Var”TuttoNapoli.net
Oggi alle 07:45Notizie
di Arturo Minervini

Dopo la sconfitta con l’Atletico Madrid, l’Inter incappa in un nuovo ko in Champions League. Questa volta il passo falso arriva a San Siro contro un Liverpool privo di Momo Salah, rimasto a casa per questioni interne. I nerazzurri vengono puniti a dieci minuti dal termine da un calcio di rigore assegnato per una trattenuta di Bastoni su Wirtz in area. “Il Liverpool passa con un rigorino, l’Inter non Var”: è il titolo scelto da La Gazzetta dello Sport per la prima pagina.

Tutt’altra musica per l’Atalanta, l’altra italiana impegnata ieri nella competizione. La Dea centra l’impresa battendo il Chelsea 2-1: Scamacca e De Ketelaere firmano la rimonta, con Palladino che ribalta i Blues di Maresca.