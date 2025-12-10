Prima pagina Sfida nella sfida, Cds: "Conte-Mou, senza limiti"

vedi letture

Per l’Inter è una serata amara sotto più aspetti, come sottolinea il Corriere dello Sport nella sua prima pagina: sconfitta sul campo, doppio infortunio con Calhanoglu e Acerbi ko e un verdetto arbitrale che lascia strascichi. “Brutta botta”, titola il quotidiano, evidenziando come i nerazzurri escano dal match battuti tre volte: nel risultato, nelle assenze e nella gestione degli episodi chiave.

Conte-Mou, senza limiti si legge in taglio alto.il Napoli si gioca il pass per i playoff in casa del Benfica. Antonio Conte carica l’ambiente: «Il gruppo è cresciuto, ora ci sono unione e coraggio». José Mourinho, come sempre, rilancia a modo suo: «Hanno tante assenze? Mi fate ridere, sono fortissimi». A Lisbona sono attesi 4.000 tifosi azzurri per una notte che può indirizzare il cammino europeo.