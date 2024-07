Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Il Psg chiede lo sconto per Osi. Ecco 100 milioni"

"Il Psg chiede lo sconto per Osi. Ecco 100 milioni", scrive così in prima pagina l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, parlando dell'offerta del club francese per l'attaccante nigeriano del Napoli. L'apertura al centro titola: "Il bomber dei 2 mondi", in riferimento a Lautaro Martinez campione con l'Argentina in Copa America. Il commento: "Si è preso l'Italia, ora l'America. E in un'Europa in crisi di gol l'Inter ha il top".

In taglio alto un box è riservato al calciomercato dei rossoneri: "Morata è del Milan. Sarà pagata la clausola: all'Atletico 13,5 milioni. Dalla festa con la Spagna alle visite in rossonero". Di seguito la prima pagina integrale.