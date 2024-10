Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Il rosso frena l'Italia"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport mette in prima pagina la partita di ieri sera tra Italia e Belgio, pareggiata per 2-2 all'Olimpico dopo che gara si era messa in discesa grazie al doppio vantaggio realizzato nei primi 25 minuti di gioco da Cambiaso e Dimarco. A svoltare la partita ci ha pensato però il rosso a Pellegrini, dalla ciu punizione è scaturita la rete di De Cuyper. Nella ripresa poi, con gli Azzurri in inferiorità numerica, è arrivato anche l'inevitabile pareggio di Trossard.