Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Italia, è qui la testa"

"Italia è qui la testa" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola in merito alla vittoria di ieri degli azzurri. In gol Retegui, Frattesi e la doppietta Di Lorenzo: l'Italia batte Israele 4-1 e resta al comando. Adesso basta un punto per essere testa di serie nel sorteggio per il Mondiale.