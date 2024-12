Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Juve, gran signora. Fonseca è una furia"

Grande vittoria per la Juventus in Champions League, che all'Allianz Stadium di Torino batte per 2-0 il Manchester City di Guardiola e sale al quattordicesimo posto nel maxi girone della competizione. Dopo un buon primo tempo dei bianconeri, la gara si sblocca nel secondo tempo grazie ad un colpo di testa di Dusan Vlahovic, favorito da un non irresistibile Ederson. Juve che dopo la rete del vantaggio sa soffrire, grazie soprattutto ad una partita pressoché perfetta di Gatti e Danilo, e che alla fine trova la rete che chiude i conti in contropiede con una bella sforbiciata volante del neoentrato McKennie.