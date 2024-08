Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Kvara c'è, Conte va"

"Il Napoli ne fa 3 e con Lukaku avrà McTominay. Osi, offerta araba".

La Gazzetta dello Sport, nell'edizione odierna, apre in prima pagina con il Monday Night di stasera tra Verone e Juventus che può regalare il primato in solitaria ai bianconeri in attesa di Koopmeiners: "E' l'ora della Juve". In taglio alto spazio al Torino che batte l'Atalanta: "Toro, che forza". Di spalla il primo successo in campionato del Napoli di Conte: "Kvara c'è, Conte va. Il Napoli ne fa 3 e con Lukaku avrà McTominay. Osi, offerta araba". Di seguito la prima pagina integrale.