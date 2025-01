Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Le volpi del deserto. Inizia la Supercoppa a Riad"

"Le volpi del deserto" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura in vista della Supercoppa che si apre a Riad con Inter-Atalanta. Sfida tra Inzaghi e Gasp, il meglio che c'è. Le due squadre nerazzurre promettono gol e spettacolo per un posto in finale.

L'intervista - "Ranieri esclusivo: 'Prima il derby, poi Totti'". Intervista al tecnico della Roma tra presente e futuro: "Roma, si vince con la serenità. Chiamerò Francesco. Coi Friedkin fino allo Scudetto".