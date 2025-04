Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Milan da paura. Inter, chiamata Scudetto"

vedi letture

"Milan da paura" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura commentando così la vittoria per 4-0 del Milan in casa dell'Udinese. Rafa Leao e Pavlovic hanno trovato i due gol del vantaggio nel primo tempo. Poi, nella ripresa, ecco i gol di Theo Herandez e Tijjani Reijnders che hanno fissato il risultato finale sullo 0-4 per i rossoneri.

Spazio poi naturalmente al tema legato alle scommesse illegali di alcuni calciatori: "Dodici calciatori di A indagati", scrive il quotidiano rosa nel suo taglio alto. Il pm: "Tonali e Fagioli i collettori". I capi in chat: "Catturate Zaniolo". Sul piano sportivo niente squalifiche. Di spalla "Inter chiamata Scudetto" sulla gara interna contro il Cagliari. Di seguito la prima pagina integrale