Gazzetta dello Sport: "Milan, pari e caos. Napoli, è subito Lukaku!"

"Milan, pari e caos", si legge sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il quotidiano analizza il pareggio per 2-2 tra rossoneri e Lazio: "Rafa entra e firma il 2-2, ma con l'altro grande escluso non partecipa al cooling-break". Il caso che ha fatto discutere riguarda proprio Theo Hernandez e Rafael Leao: i due, infatti, non hanno partecipato al cooling break. rimanendo lontani dalla panchina di Paulo Fonseca.

Spazio anche all'Inter: "Ecco come Inzaghi vuole fare l'Inter ancora più bella". La vittoria contro l'Atalanta ha dato ai nerazzurri una marcia in più, l'obiettivo della squadra del tecnico piacentino è quella di ripetersi dopo la seconda stella conquistata lo scorso anno.

"E' subito Lukaku" in taglio alto: "Entra, segna, trascina: Conte ringrazia ed il Napoli rimonta il Parma (senza portiere)"