Gazzetta dello Sport: "Napoli padrone. Supercoppa dopo lo Scudetto"

Oggi alle 07:44Notizie
di Davide Baratto

"Napoli padrone. Supercoppa dopo lo Scudetto", scrive così in prima pagina La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna, dedicando l'apertura al trionfo degli azzurri a Riyadh. Il sommario: "Domina il Bologna (2-0), decide una doppietta di Neres. Conte: «Importa solo vincere». De Laurentiis: «I tifosi possono sognare»". Di seguito la prima pagina integrale.