Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Pasticcio Osimhen, resta a Napoli fuori rosa"

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport è dedicata principalmente ai due match giocati nell’anticipo di ieri. Il Torino, grazie al gol realizzato nel finale dal difensore Coco, batte a domicilio il Venezia e balza in testa alla classifica con 7 punti. Stessi punti anche per l’Inter di Simone Inzaghi, che travolge 4-0 l’Atalanta a San Siro grazie ad un sempre più super Marcus Thuram, autore di una doppietta e dell’autogol di Djimsiti che sblocca la gara.

Mercato - c’è spazio anche per l’ultima giornata di trattative. In casa Milan il neo arrivato Tammy Abraham è già arruolato da Fonseca per la trasferta a Roma contro la Lazio. In casa Napoli ci sarà da fare i conti con la grana Osimhen, rimasto in Campania da fuori rosa. Per la Roma c’è il colpo finale Kone, ma la protagonista di giornata è la Fiorentina, che prende Cataldi, Bove e Gosens.