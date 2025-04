Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Sorpresona Scudetto, Pasqua di tensione"

Oggi in campo il Napoli, domani l'Inter: Pasqua di tensione nella lotta Scudetto. "Sorpresona Scudetto" è il titolo d'apertura de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi c'è spazio soprattutto per le dichiarazioni del tecnico azzurro Antonio Conte: "Qui tante cose non si possono fare" ha detto l'allenatore salentino. Intanto Inzaghi perde Marcus Thuram e fa affidamento su Lautaro Martinez.

Carletto torna a casa - Sulla Rosea c'è spazio anche per il futuro di Carlo Ancelotti, arrivato ormai al capolinea al Real Madrid dopo l'eliminazione dalla Champions per opera dell'Arsenal. Si parla di un possibile ritorno in Italia per lui con Roma o Milan, due delle sue ex squadre, tra le possibili opzioni per il futuro.

Il rinnovo - Rinnovo del contratto per Duvan Zapata con il Torino: "Zapata firma d'amore". Accordo fino al 2027 per il centravanti pronto a rientrare all'inizio della prossima stagione dopo l'infortunio al crociato. Cairo: "Felice di averlo con noi".