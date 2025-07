Prima pagina Gazzetta dello Sport sul prossimo rinforzo: "Milan, arrivo"

Ardon Jashari è veramente ad un passo dal Milan. Nella giornata di ieri, scrive in prima pagina La Gazzetta dello Sport, il giocatore non ha preso il volo che ha portato i giocatori del Bruges a Glasgow, per l'amichevole di quest'oggi contro i Rangers. Jashari ha trovato un accordo con la squadra per allenarsi da solo a Belfius, il centro sportivo del Bruges a Westkapell e salterà quindi anche i cinque giorni di allenamento a Londra previsti per la prossima settimana.

Una buona notizia per i rossoneri, che hanno messo sul piatto la cifra record per il calcio belga di 35 milioni di euro bonus compresi. Il Bruges dal canto suo si dice non intenzionato a muoversi dalla richiesta di 40 milioni ma alla fine probabilmente asseconderà il volere del giocatore.