Gazzetta dello Sport sulla Champions: "Crediamoci. Sfide stellari per le italiane"

Oggi alle 08:20
di Fabio Tarantino

"Crediamoci" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura dopo il sorteggio Champions per le quattro squadre italiane impegnate nella competizione. Sfide stellari per Inter, Juventus, Atalanta e Napoli: nerazzurri a San Siro con Liverpool e Arsenal, azzurri con Hojlund in arrivo e con De Bruyne che ritrova il Manchester City, Juve a casa Real, l'Atalanta con il PSG. Playoff possibili a 11 punti e ottavi con almeno 16. Conference League: Fiorentina qualificata.

"Nkunku (e non è finita) scrive La Rosea nel taglio alto. I rossoneri hanno chiuso con il Chelsea per l'arrivo dell'attaccante, trattano Dovbyk con la Roma e Kiwior con l'Arsenal. Intanto Allegri pensa al Lecce (ore 20.45) e dovrà rinunciare all'infortunato Jashari per almeno due mesi.