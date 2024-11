Prima pagina Gazzetta: "Inter di ferro. L'Atalanta sogna"

Le due migliori italiane in Champions League, per clean sheet e classifica. "Inter di ferro. Dea, puoi sognare", celebra La Gazzetta dello Sport in prima pagina: la ciurma di Inzaghi sfonda 1-0 a San Siro contro l'Arsenal, l'Atalanta di Gasperini fa l'impresa 2-0 con lo Stoccarda.

Intanto focus sugli altri impegni, stavolta in Europa League, per Roma e Lazio, mentre in Conference League la Fiorentina è impegnata a Cipro con l'Apoel Nicosia. Approfondimento anche sul fulcro di centrocampo del Milan, svettato nell'impresa eroica al Bernabeu con il Real Madrid, Tijjani Reijnders.