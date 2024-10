Prima pagina Gazzetta: "Inter, urlo Thuram. Leao, mal di Milan"

vedi letture

"Urlo Thuram". Titola così in prima pagina La Gazzetta dello Sport, celebrando il successo ottenuto in Champions League dall'Inter. I nerazzurri hanno raccolto la seconda vittoria europea della propria stagione, mandando al tappeto lo Young Boys al novantatreesimo minuto grazie alla rete di Marcus Thuram. Una vittoria importante per l'Inter, che in precedenza aveva fallito un calcio di rigore con Arnautovic e che adesso è tra le prime otto squadre della classifica.

EUROPA LEAGUE - Spazio dedicato anche all'Europa League, dove oggi pomeriggio la Roma se la vedrà contro la Dinamo Kiev all'Olimpico. Una sfida delicatissima per Ivan Juric, che si gioca un pezzo del proprio futuro. In campo anche la Lazio, ospite del Twente, mentre la Fiorentina sarà di scena in Conference League facendo visita agli svizzeri del San Gallo.