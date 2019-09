Gazzetta: "La carica dei 90mila, il San Paolo si carica per Samp e Liverpool"

La carica dei 90.000. L'edizione online della Gazzetta dello Sport analizza la grande attesa che sta nascendo per le sfide interne contro Sampdoria e Liverpool: "C'è tanta attesa per la prima del Napoli al San Paolo, sabato pomeriggio, contro la Sampdoria. La società, infatti, prevede che per questa gara ci saranno sugli spalti almeno 40.000 spettatori. Ma la Sampdoria sarà soltanto un antipasto per quello che sarà il piatto più ricco. Martedì, il Napoli esordirà in Champions League e l'avversario merita il massimo dell'accoglienza e della attenzioni. Perciò per sostenere la squadra contro i campioni in carica del Liverpool saranno oltre 50.000 le persone che assisteranno dal vivo a questa super sfida".