Prima pagina Gazzetta: "La Francia rovina la fuga azzurra: passo indietro della Nazionale"

La gara di ieri sera tra Francia e Italia rovina la fuga degli azzurri, si legge su La Gazzetta dello Sport. Deschamps a San Siro vince 3-1 e conquista il girone per la differenza reti: brutto passo indietro per la Nazionale. A marzo ce la vedremo con una tra Germania, Spagna e Portogallo e al sorteggio per le qualificazioni al Mondiale l'Italia sarà testa di serie ma se fallirà niente ripescaggio. In questi quattro mesi Spalletti avrà un'emergenza da risolvere: i tre gol sono arrivati tutti su calci piazzati, come con Israele e Belgio, non è più un caso.