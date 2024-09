Prima pagina Gazzetta: "Passeggiata Napoli, Palermo travolto"

"Passeggiata Napoli, Palermo travolto". Titola così in prima pagina La Gazzetta dello Sport, soffermandosi anche sull'Inter e sulle scelte di Simone Inzaghi che ha azzerato le gerarchie in casa nerazzurra. Il tecnico vuole lanciare un segnale dopo il derby perso, visto che nessun calciatore sarà certo di essere un titolare al 100%. Un messaggio chiarissimo da parte di Inzaghi, che vuole ripartire proprio in casa dell'Udinese dovrà andrà a caccia di un successo.

MILAN - Taglio alto dedicato al Milan, che aprirà la sesta giornata di Serie A ospitando il Lecce a San Siro. Una grande occasione per i rossoneri, che dopo il derby vinto contro l'Inter potranno portarsi a quota 11 già questa sera. Fonseca non vuole rischiare Morata, così l'attacco milanista verrà affidato ancora una volta ad Abraham.