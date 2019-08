Gazzetta presenta Campana: "Centimetri, piedi buoni e gran senso del gol"

Leonardo Campana vicino al Napoli. Questa la notizia arrivata nelle ultime ore dall'Ecuador che ha acceso i riflettori su qsto ragazzo classe 2000. Prova a descrivere le caratteritische tecniche dell'attaccante è la versione online della Gazzetta dello Sport: "Ha stazza (1.90 per 80 chili) ma non è piantato, ha piedi buoni e un gran senso sia della porta che della palla. A volte pare sgraziato, ma solo perché arriva sul pallone anche in maniera non convenzionale, allungando le gambe lunghe alla Ibra per anticipare un difensore e inventando tocchi che non ti aspetti. Fa gol, ma difende anche il pallone per quelli che arrivano e gioca di sponda. E ama sgomitare coi difensori, il che ne può facilitare l’adattamento all’Italia e renderlo utile a dare qualcosa fin da subito, anche in pochi minuti. Alla pressione è abituato, viene da una famiglia di alto lignaggio: papà Pablo ha rappresentato l’Ecuador prima come tennista in Coppa Davis e poi come ministro del commercio".