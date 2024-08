Prima pagina Gazzetta: "Pressing Napoli a casa Lukaku"

"Pressing Napoli a casa Lukaku". Titola così in prima pagina La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, soffermandosi sul mercato portato avanti dal Napoli ma anche dall'Inter in questa sessione estiva. I nerazzurri infatti sono vicini alla chiusura dell'affare Tomas Palacios, difensore argentino di proprietà del Talleres de Coroba che andrà a rinforzare ancor di più la rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

FIORENTINA - Spazio dedicato anche alla Fiorentina in prima pagina. I viola infatti questa sera debutteranno in Conference League, ospitando gli ungheresi della Puskas Academy all'Artemio Franchi nei play-off d'andata. Una gara fondamentale per la formazione di Raffaele Palladino, che vorrà centrare la qualificazione e accedere alla fase finale del torneo.