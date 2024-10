Prima pagina Gazzetta: "Sfida Inter-Napoli. Conte è l'anti-Inzaghi"

La sconfitta di Firenze ha fatto ripiombare in casa Milan quei fantasmi che dal derby vinto contro l’Inter sembravano essersi allontanati. E invece il rigore calciato da Theo Hernandez prima e Abraham poi, nonostante il designato fosse Pulisic, ha fatto nuovamente arrabbiare Paulo Fonseca, che - come scritto da La Gazzetta dello Sport in prima pagina - si sarebbe stufato dell’anarchia e dell’indisciplina che vige in squadra e sarebbe pronto a scaricare i big. Uno su tutti potrebbe essere come detto Theo Hernandez, espulso sul finale e che potrebbe venir nuovamente multato dalla società.

In casa Torino intanto l'esito in cui tutti non speravano è arrivato: Duvan Zapata ha riportato la rottura del legamento crociato e del menisco e dovrà stare fuori 7-8 mesi. Stagione finita, dunque, per il capitano granata, autore fin qui di un inizio di stagione importante. Per sostituirlo ci sono già i primi noni. A gennaio il preferito è Giovanni Simeone, ma per l'immediato prende campo anche la suggestione Balotelli.