Gazzetta spiega: "Ecco perché il Napoli ha potuto spendere così tanto"

Il colpo Lozano sarà il più caro della storia del Napoli (42 milioni), ma anche l'acquisto di Manolas (36) è una spesa straordinaria per il club azzurro, il terzo più costoso. In mezzo anche Di Lorenzo ed Elmas (circa 25 milioni in due). Perché il Napoli ha potuto spendere così tanto pur senza cedere alcunb big? Lo spiega La Gazzetta dello Sport nella sua edizione online

"Equilibrio dei conti e crescita sostenibile, stando attenti a non rompere certi equilibri e considerato che i ricavi strutturali azzurri, al netto di fatti straordinari, restano sostanzialmente piatti. Non a caso il bilancio 2017-18 ha segnato un rosso di 6,4 milioni. E’ presumibile ritenere che la presenza ormai stabile in Champions abbia spinto De Laurentiis a fare un ulteriore salto in avanti. Da qui l’aggressivo mercato di questa estate (con il record di Lozano a 42 milioni, 5 in più di Higuain nel 2013), in parte finanziato dalle cessioni, in parte alimentato dal tesoretto in casa".