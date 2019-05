Gazzetta sull'ultima giornata, 15% Diritti Tv in base al piazzamento: 4mln tra Juve e Napoli

Circa un miliardo di euro: questo è il tesoretto messo in palio per la Serie A in materia di diritti Tv. Una cifra importantissima che sarà suddivisa anche in base al piazzamento finale in classifica. Per questo l’ultima giornata di campionato sarà decisiva non solo per il valore sportivo, ma anche per quello economico. I diritti TV la fanno sempre da padrone per quanto riguarda i ricavi, il resto lo fanno i piazzamenti nelle coppe europee e la posizione finale di classifica. Le prime cinque classificate sono quelle che beneficeranno maggiormente dei premi. Secondo una stima de ‘La Gazzetta dello Sport’ la Juve campione percepirà invece intorno ai 23,4 milioni, mentre il Napoli secondo 19,4 milioni di euro. Oltre ai 30mln fissi destinati ai club italiani, la torta dei diritti tv viene suddivisa in base 50% in parti uguali, 20% radicamento sociale, 15% risultati storici, e poi c'è questa percentuale (15%) che varia in base al piazzamento in classifica.