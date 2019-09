Gazzetta - Top 11 stipendi Serie A: in sette sono della Juve! Soltanto Koulibaly per il Napoli

Gazzetta, nel suo speciale di oggi sugli stipendi dei calciatori più pagati, propone anche una top11 versione 3-4-3. Ben sette sono della Juventus, con la possibilità di alzare a otto se Khedira giocasse a centrocampo (dove c'è Alexis Sanchez). Due dell'Inter, uno del Napoli e uno del Milan: si tratta di Gianluigi Donnarumma.

LA DIFESA - Bonucci il playmaker centrale, con i suoi cinque milioni e mezzo, decurtati dopo l'esperienza a Milano dove ne guadagnava otto. Gli stessi che ora la Juventus corrisponde al giovane De Ligt (con i bonus può arrivare a 18) selezionato per il centrodestra, mentre 6 sono quelli percepiti da Kalidou Koulibaly dal Napoli.

LA MEDIANA - A quattro, imperniata sulla coppia juventina Ramsey-Rabiot, entrambi arrivati a parametro zero in estate (con stipendio agevolato dalla nuova tassazione) e con stipendio da 7 milioni. Sulla destra Alexis Sanchez, pagato 5 dall'Inter per quest'anno, dall'altra parte Douglas Costa, che ne percepisce 6 dalla Juventus.

IN AVANTI - I due della Juventus sono Cristiano Ronaldo e Dybala, ai lati del nuovo arrivo dell'Inter Romelu Lukaku, che percepisce come Higuain (7,5 milioni di euro). Il Pipita è il primo degli esclusi per stipendio.